Actualidade

O Benfica apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, ao repetir na Suíça, em casa do Biogas Volley Nafels, o 3-2 de há uma semana no pavilhão da Luz.

A vitória do Benfica foi 'sofrida' e só chegou após 2:21 horas de um jogo que se desenrolou sempre com tendência de equilíbrio no marcador.

Com este sucesso na Suíça, o Benfica junta-se à Fonte do Bastardo no grupo dos 16 melhores de uma competição em que já foi semifinalista, há dois anos.