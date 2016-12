Actualidade

O Desportivo de Chaves recebeu e venceu hoje o Estoril-Praia por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resolvido com um golo de Fábio Martins.

Numa partida com grande caudal ofensivo flaviense, o golo da vitória da equipa de Chaves surgiu apenas aos 68 minutos, através de Fábio Martins.

Com esta vitória, o Chaves sobe ao sétimo lugar da prova com 22 pontos, enquanto o Estoril-Praia é 14.º com 15 pontos.