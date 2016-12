OE2016

O INE divulga hoje o valor do défice até ao terceiro trimestre deste ano, sendo que a UTAO estima que tenha ficado nos 2,8%, acima do objetivo do Governo e da meta definida com Bruxelas.

No início de dezembro, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estimou que o défice das administrações públicas, em contas nacionais, as que contam para Bruxelas, tenha ficado nos 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) entre janeiro e setembro deste ano.

Este valor fica acima da meta do Governo para a totalidade do ano, de 2,4% do PIB, bem como da meta fixada por Bruxelas, de 2,5% do PIB, aquando do encerramento do processo de sanções a Portugal.