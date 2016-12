Actualidade

A China pediu à União Europeia para baixar as tarifas 'antidumping' contra os painéis solares chineses, já que afetam os esforços globais para combater as alterações climáticas.

"A UE deve acabar o mais rápido possível com as medidas contra os painéis fotovoltaicos para que este mercado volte ao normal", disse Wang Hejun, responsável do escritório de medidas comerciais perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) no Ministério de Comércio chinês.

Wang, citado pela agência oficial chinesa Xinhua, insistiu que a continuidade das medidas 'antidumping' da UE contra os painéis chineses vai prejudicar a própria União assim como os esforços mundiais contra as alterações climáticas e as empresas chinesas.