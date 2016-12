Actualidade

O consumo de eletricidade totalmente assegurado por energias renováveis durante quatro dias é um dos factos positivos de 2016 apontados pela associação ambientalista Zero e os incêndios florestais estão entre os negativos.

A Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero listou cinco acontecimentos de 2016 considerados positivos, "a recordar", e outros cinco negativos, "a lamentar", a que juntou sete expetativas para 2017, entre as quais o roteiro de carbono zero.

Entre as tarefas para o novo ano, a Zero destacou a necessidade de medidas coordenadas entre vários setores para cumprir a meta, anunciada pelo primeiro-ministro, de tornar Portugal neutro em emissões de gases de efeito de estufa, até 2050, e defendeu 100% de energias renováveis, encerramento das centrais termoelétricas a carvão, aumento da eficiência energética e aposta nos transportes públicos e na mobilidade elétrica.