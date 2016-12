Actualidade

O Credit Suisse anunciou hoje que vai pagar 5,28 mil milhões de dólares (4,93 mil milhões de euros) no âmbito de um acordo com a justiça norte-americana para resolver o litígio na sequência da crise do 'subprime'.

"Segundo os termos do acordo, o Credit Suisse deverá pagar ao Departamento de Justiça norte-americano uma multa de 2,48 mil milhões de dólares", informou o banco suíço em comunicado.

"Além disso, o Credit Suisse deverá proporcionar aos consumidores "medidas de alívio no valor de 2,8 mil milhões de dólares, nos cinco anos a seguir ao acordo", acrescentou.