Actualidade

A Caritas Diocesana da Guarda está a desenvolver um programa social para apoio aos mais necessitados e a todos aqueles que sofrem de solidão, denominado "Próximo mais próximo", anunciou o bispo Manuel Felício.

Segundo o prelado diocesano, que aborda o assunto na sua mensagem de Natal, intitulada "De novo a lição do Presépio", o novo projeto de apoio social "consiste em formar pessoas, dentro do regime de voluntariado, para descobrir as situações de dificuldade e de abandono" na área da Diocese da Guarda.

"Temos o dever de ir ao encontro de todos, incluindo daqueles que sofrem de solidão", defende o bispo.