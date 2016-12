Berlim/Atentado

O suspeito do atentado de Berlim foi hoje morto a tiro em Milão, no norte de Itália, noticiaram meios de comunicação italianos.

Na quinta-feira, o ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière, informou que o tunisino Anis Amri era, "com alta probabilidade", o autor do atentado de Berlim, de acordo com provas adicionais recolhidas no camião do ataque.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no atentado contra um mercado de Natal, na segunda-feira, na capital alemã.