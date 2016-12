Actualidade

Pelo menos 40 pessoas foram mortas e 460 detidas na República Democrática do Congo esta semana, durante protestos contra a recusa do Presidente Joseph Kabila em abandonar o poder, segundo as Nações Unidas.

"Durante a semana, o gabinete conjunto das Nações Unidas para os Direitos do Homem na RDC (CCNUH) documentou pelo menos 40 mortes de civis em Kinshasa, Lubumbashi, Boma e Matadi, principalmente de pessoas protestando contra a recusa do Presidente Joseph Kabila em se demitir no final do mandato oficial, a 19 de dezembro", indicou a ONU em comunicado.

AH // JPS