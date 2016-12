Actualidade

O presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, congratulou-se hoje com a classificação como monumento de interesse municipal do Solar dos Correia Alves, um edifício do século XVII.

"Estamos muito satisfeitos com esta classificação. Trata-se de um edifício que está inserido numa belíssima praça de Moimenta da Beira, onde estão localizados outros dois edifícios muito bonitos", referiu.

A classificação do Solar dos Correia Alves como monumento de interesse municipal foi hoje publicada em Diário da República.