Actualidade

A SDC Concessões vai vender à espanhola Globalvia Inversiones as participações nas autoestradas da Beira Interior e na Autoestrada Transmontana por 126,5 milhões de euros, sendo esta mais uma fase do processo de reestruturação de responsabilidades financeiras do grupo.

A SDC Investimentos SGPS remeteu hoje um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) informando que a SDC Concessões, sua participada, "firmou acordo com a Globalia Inversiones".

O objetivo é alienar à empresa espanhola as participações detidas nas sociedades Intevias - Serviços de Gestão; Scutvias - Autoestradas da Beira Interior; MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais e Portvias - Portagem da via (sociedades que operam no âmbito da Concessão Beira Interior); Auto - Estradas XXI Transmontana; Operestradas XXI e Exproestradas XXI (que operam no âmbito da subconcessão da Autoestrada Transmontana, concessão e subconcessão onde a adquirente é já acionista).