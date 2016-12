Actualidade

O Vitória de Setúbal recebeu e venceu hoje o Tondela por 3-0, em partida da 15.ª jornada da I Liga de futebol, subindo ao nono posto da prova, enquanto os tondelenses são últimos.

Dois golos na própria baliza de Pica, aos 36 e 73 minutos, e outro de João Amaral materializaram o triunfo da equipa de José Couceiro.

Com este triunfo, o Vitória sobe ao nono lugar da prova com 19 pontos, enquanto o Tondela é 18.º e último com 10 pontos.