Israel não vai cumprir a resolução aprovada hoje pelo Conselho de Segurança da ONU, que exige o fim imediato da colonização em territórios palestinianos, disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Israel rejeita a vergonhosa resolução da ONU anti-Israel e não está de acordo", informa, em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelita.

No comunicado, o primeiro-ministro salienta que, como o "Conselho de Segurança não faz nada para parar o massacre de meio milhão de pessoas na Síria, conspira contra a única verdadeira democracia do Médio Oriente, Israel, e qualifica o Muro das Lamentações [lugar mais sagrado do judaísmo] como um 'território ocupado", disse.