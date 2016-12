Actualidade

O Vitória de Guimarães venceu hoje em casa do Arouca por 1-0, no jogo que completou a 15.ª jornada da I Liga de futebol, e alcançou o Sporting no quarto lugar da prova.

Um golo de Hernâni, já na reta final do encontro, aos 80 minutos, permitiu aos vimaranenses conquistar os três pontos em Arouca e assim voltar a igualar os 'leões' na classificação.

Com este triunfo, os vitorianos conservam o quinto lugar da prova, agora com 30 pontos, os mesmos que o quarto, o Sporting, enquanto o Arouca fecha a ronda no 12.º lugar com 17 pontos.