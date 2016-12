Actualidade

Os Estados Unidos emitiram, na sexta-feira, alertas de viagem para o Egito e para a Jordânia devido ao risco de ataques terroristas contra turistas e contra pessoal diplomático ou interesses do país.

O departamento de Estado alerta assim aos cidadãos norte-americanos que devem considerar os riscos de viajar para estes países e evitar sobretudo certas zonas onde a ameaça é maior.

No Egito, a delegação diplomática dos Estados Unidos proíbe o seu pessoal de viajar para o Deserto Ocidental, e na península do Sinai para fora do centro turístico balnear de Sharm el-Sheij, pelo que os cidadãos norte-americanos "devem também evitar estas áreas".