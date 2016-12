Actualidade

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apelou hoje, na sua primeira mensagem de Natal, à unidade dos britânicos em 2017, depois de um ano de fortes divisões evidenciadas pelo referendo sobre o 'brexit'.

May declarou que o país tem de estar unido e lutar por um novo estatuto internacional devido à anunciada saída da União Europeia (UE).

No referendo de junho, 52% dos eleitores britânicos escolheram a saída da UE, uma decisão que gerou uma forte clivagem entre os apoiantes e opositores do 'brexit'. O resto do ano foi marcado por controvérsias pós-referendo.