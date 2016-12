Actualidade

Hong Kong vai ter uma réplica de dez mil metros quadrados da Cidade Proibida, o antigo palácio imperial chinês de Pequim, no seu bairro cultural em Kowloon, avança hoje a imprensa local.

Responsáveis de Hong Kong e do famoso monumento de Pequim assinaram na sexta-feira, na capital chinesa, um acordo que põe o projeto em marcha, avaliado em 3.500 milhões de dólares e cujas obras devem começar em 2017, coincidindo com o 20.º aniversário do 'regresso' da ex-colónia britânica à China.

O chefe do Executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, que presenciou o acordo e se reuniu na sexta-feira com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, classificou o acordo como "o melhor e maior presente para celebrar os 20 anos do retorno à pátria", em declarações hoje divulgadas pelo jornal South China Morning Post.