Actualidade

As autoridades filipinas preparam-se hoje para a chegada do tufão Nock-Tem, no Dia de Natal, que já deixou em terra milhares de pessoas em vários portos do país, informa a imprensa local.

Com ventos de 150 quilómetros por hora e rajadas de 185 quilómetros por hora, o tufão, conhecido como Nina nas Filipinas, vai cruzar a região central do arquipélago no domingo.

Segundo o departamento meteorológico das Filipinas, o Nock-Tem ganhou força e espera-se que nas próximas horas alcance a categoria quatro, num máximo de cinco, enquanto perde velocidade antes de tocar terra.