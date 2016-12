Actualidade

Os movimentos islamitas Hamas e Jihad Islâmica congratularam-se hoje com a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra os colonatos judeus e consideraram que é uma "mudança" na política da comunidade internacional.

"O Hamas dá as boas-vindas a esta resolução e congratula-se com mudanças positivas na postura da comunidade internacional que apoia os direitos dos palestinianos nos organismos internacionais", afirmou em comunicado o porta-voz do Hamas, Fauzi Barhum.

No referido comunicado, o Hamas exorta a comunidade internacional a fazer mais pela causa palestiniana e a pôr fim à ocupação israelita.