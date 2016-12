Actualidade

O Presidente alemão, Joachim Gauck, considera que o atentado de Berlim, do qual resultaram 12 mortos, deve abrir um debate sobre a segurança no país e a política de refugiados, mas sempre com cortesia e evitando os preconceitos.

Gauck focou o seu tradicional discurso de Natal, avançado hoje pelos meios de comunicação social mas que será emitido no domingo, no ataque de Berlim, quando um camião conduzido por um 'jihadista' irrompeu na segunda-feira num concorrido mercado de Natal atropelando a multidão.

Segundo Gauck, "deve haver um debate político sobre a política de refugiados" e sobre "se no futuro se poderia fazer mais para garantir a segurança dos cidadãos".