Actualidade

A GNR deteve 28 pessoas em flagrante delito, registou 126 acidentes na estrada, dos quais resultaram dois feridos graves e 45 ligeiros, e detetou 761 infrações de trânsito entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de sábado.

Segundo o balanço da atividade operacional da GNR, 14 pessoas foram detidas por conduzirem alcoolizadas, seis por tráfico de droga, três por guiarem sem carta, três por desobediência e uma por posse de arma proibida.

Entre as 761 infrações detetadas, registaram-se 273 por excesso de velocidade, 33 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao limite legal e 28 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.