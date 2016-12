Actualidade

A GNR evacuou hoje um supermercado situado em Turquel, Alcobaça, distrito de Leiria, depois das autoridades terem recebido uma ameaça de bomba.

O alerta para a presença de um alegado engenho explosivo na loja do Pingo Doce de Turquel foi dado cerca das 10:30 de hoje e a GNR deslocou para o local quatro patrulhas, que retiraram os clientes do edifício e do parque de estacionamento contíguo e isolaram a zona, disse à Lusa fonte da GNR de Leiria.

"O edifício está fechado e estamos a aguardar a entrada e limpeza dos vários compartimentos por parte das nossas equipas especiais [de inativação de explosivos]", adiantou a fonte, numa informação prestada cerca das 12:00.