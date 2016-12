Actualidade

O médio alemão Julian Draxler, campeão do mundo em 2014, vai assinar um contrato válido por quatro anos com os franceses do Paris Saint-Germain (PSG), anunciou hoje o clube alemão de futebol Wolfsburgo.

"Julian Draxler vai deixar o Wolfsburgo e assinar pelo Paris Saint-Germain. Os dois clubes estão de acordo em manter confidenciais os termos financeiros do acordo", pode ler-se no comunicado publicado pelo Wolfsburgo.

Polivalente, o médio germânico de 23 anos foi internacional por 27 vezes e anotou três golos pela sua seleção, estimando os media franceses e alemães que os valores da contratação do jogador se situem entre os 36 e os 40 milhões de euros.