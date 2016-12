Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) anunciou hoje que o apuramento exato das toneladas de resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, Gondomar, deverá estar concluída até final do primeiro trimestre de 2017.

Inicialmente tinha sido anunciado como prazo para conclusão deste procedimento o final deste ano, no entanto, em comunicado, a CCDR-N diz agora que "o conhecimento dos resultados finais da avaliação em curso ocorrerá após a realização da avaliação pelo LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil], pelo que se perspetiva que a mesma possa ser concluída até final do primeiro trimestre de 2017".

"De notar que esta recalendarização em nada interferirá com o processo de resolução efetivo deste passivo ambiental, uma vez que decorrem a par com o procedimento de estabilização das condições de acesso ao Fundo Ambiental que o Ministério do Ambiente está a preparar e tem vindo a anunciar", vinca a CCDR-N.