Actualidade

Os passageiros do voo líbio, que foi desviado para Malta, deixaram hoje a ilha mediterrânica para regressar a casa, com as autoridades preparadas para interrogar os dois sequestradores que se renderam.

A Afriqiyah Airways enviou um aparelho para levar os mais de 100 passageiros de regresso à Líbia. O ministro do Interior de Malta, Carmelo Abela, afirmou que os passageiros foram interrogados pela polícia antes de terem partido para a Líbia.

Os dois sequestradores líbios desviaram o voo interno na sexta-feira para a Líbia para pedir asilo na Europa e criar um novo partido político em honra do antigo ditador Muammar Kadhafi, afirmaram fontes oficiais.