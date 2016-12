Actualidade

Israel chamou para consultas os seus embaixadores na Nova Zelândia e Senegal depois destes dois países terem apresentado a resolução aprovada na sexta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU contra os colonatos judeus, foi anunciado.

Segundo fontes do Governo israelita, que pediram para não ser identificadas, Israel também suspendeu uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal e o primeiro-ministro israelita, Benjamín Netanyahu, ordenou a suspensão de toda a ajuda e cooperação israelitas ao Senegal.

A visita do chefe da diplomacia senegalesa, Mankeur Ndiaye, estava prevista para o próximo mês de janeiro.