Actualidade

O presidente da Nigéria Muhammadu Buhari afirmou hoje que o exército nigeriano "esmagou" os terroristas do Boko Haram na floresta de Sambisa, um dos últimos redutos do grupo islâmico no nordeste deste país africano.

O exército realiza, há vários meses, ofensivas nesta floresta de cerca de 1.300 quilómetros quadrados, localizada no estado de Borno, onde os combatentes do grupo se refugiaram depois de alguns reveses militares.

"Estou muito contente e muito orgulhoso dos bravos soldados do Exército nigeriano, depois de saber desta notícia tão gratificante que há tanto tempo esperávamos: expulsar os terroristas do Boko Haram do seu último enclave na floresta de Sambisa", afirmou Buhari num comunicado.