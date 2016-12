Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, interrompeu hoje a sua agenda para visitar Mário Soares, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde o ex-Presidente está internado há 11 dias.

No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel, Marcelo Rebelo de Sousa não fez declarações aos jornalistas.

A visita do Presidente aconteceu horas depois de ter sido noticiado que a situação clínica do ex-Presidente Mário Soares se agravou subitamente, de acordo com uma fonte do Hospital da Cruz Vermelha.