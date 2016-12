Actualidade

O primeiro ministro indiano Narendra Modi lançou hoje a primeira pedra da que será a estatua mais alta do mundo, um projeto polémico que vai custar mais de 507 milhões de euros.

A estátua de Chhatrapati Shivaji, um governante hindu do século XVII, que combateu a dinastia muçulmana Mughal e criou o seu próprio reino, vai ser duas vezes maior do que a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, e cinco vezes maior do que a do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A estrutura, um projeto acarinhado pelo nacionalista Modi, vai erguer-se a 192 metros numa ilha situada ao largo da costa ocidental de Mumbai, no Mar da Arábia.