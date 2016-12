Actualidade

Entre as tradições familiares, a procura por motéis em Portugal sofre uma grande redução no Natal e alguns fecham portas na noite da Consoada, uma semana antes de um dos melhores momentos do negócio - a passagem do ano.

Concentrados em grande parte nos distritos de Lisboa, Porto, Braga e Aveiro, os motéis disponibilizam diferentes tipos de quartos e períodos de ocupação (desde algumas horas a uma noite como num hotel), com pouco ou nenhum contacto com funcionários, mas os espelhos no teto, os 'jacuzzi' e as camas redondas não são suficientes para impedir que os dias 24 e 25 tenham poucos clientes, como referiram à Lusa empresários e colaboradores de cerca de uma dezena destes espaços.

"Esses dias são os piores do ano, são muito fracos. Na noite de Natal vendemos cerca de 30% de um dia normal", atesta Alberto José Diniz, diretor interino do Motel Havay, em Leça do Balio (Matosinhos).