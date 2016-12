Actualidade

O presidente do Eurogrupo, o holandês Jeroen Dijsselbloem, anunciou hoje que a Grécia dissipou as dúvidas sobre a sua determinação nas reformas para reduzir a sua dívida, abrindo caminho para um alívio desta.

"Estou feliz por anunciar que iniciámos o caminho para pôr em curso as medidas a curto prazo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), com vista a aliviar a dívida [grega]", escreveu o ministro holandês das Finanças e presidente do Eurogrupo, Dijsselbloem, na sua conta na rede social 'twitter', numa referência ao plano de salvaguarda da Zona Euro, o MEE.

"Recebi uma carta na qual o meu colega grego reafirma o seu compromisso com os acordos anteriores", acrescentou o ministro holandês das Finanças, Jeroen Dijsselbloem, que preside o grupo que reúne os 19 ministros da Zona Euro.