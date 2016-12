Actualidade

Uma trabalhadora de uma organização humanitária, de nacionalidade franco-suíça, foi sequestrada no sábado por um grupo de desconhecidos armados no norte do Mali, na região de Gao, disseram à agência Efe fontes locais.

A mulher foi sequestrada pelas 17:00, indicaram as mesmas fontes sem fornecer mais informações sobre a identidade da trabalhadora ou as circunstâncias do rapto.

Até agora nenhum grupo reivindicou o sequestro.