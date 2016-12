Actualidade

As autoridades sul-coreanas anunciaram hoje que abateram 22,5 milhões de aves este inverno para impedir a propagação do vírus da gripe aviária, a que se vão juntar outros três milhões nos próximos dias.

Com esta medida, a Coreia do Sul tenta conter o surto de H5N6 detetado no passado dia 16 de novembro nas fezes de aves migratórias em Haenam, que se estendeu a outras zonas do país e já representa o pior caso deste vírus altamente infeccioso desde 2014.

O número de aves sacrificadas até à data representa aproximadamente 15% do total do país, segundo explicou Lee Yon-jin, representante do Ministério da Alimentação, Agricultura e Assuntos Rurais, à agência estatal Yonhap.