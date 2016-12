Actualidade

Um avião Tu-154 com uma centena de pessoas a bordo desapareceu hoje dos radares pouco depois de descolar do aeroporto de Sochi, zona balnear russa na costa do Mar Negro, informou a agência Interfax.

"Segundo dados preliminares, o avião pertence ao Ministério da Defesa da Rússia", disse à agência de notícias fonte dos serviços de emergência.

ISG//ISG