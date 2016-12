Actualidade

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o desaparecimento, hoje, sobre as águas do Mar Negro, de um avião Tu-154 com 91 pessoas a bordo.

Segundo um comunicado, o aparelho com 83 passageiros e oito membros da tripulação, que segundo fontes dos serviços de emergência locais se dirigia para a Síria, tinha descolado pelas 05:40 (02:40 em Lisboa) do aeroporto de Sochi, zona balnear russa, e minutos depois foi perdido o contacto com o avião.

