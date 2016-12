Actualidade

O avião russo que desapareceu dos radares com 91 pessoas a bordo era uma aeronave militar que se dirigia para a Síria, de acordo com as agências de notícias russas que citam o Ministério da Defesa.

Equipas de resgate já foram mobilizadas para procurar o avião Tu-154, segundo o ministério.

O avião partiu às 05:40 (02:40 em Lisboa) de Adler, na zona balear de Sochi, na costa do Mar Negro, e realizava um voo de rotina para a base russa Hmeimim, na costa da cidade síria de Latakia, de acordo com o ministério.