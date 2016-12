Actualidade

Os destroços do avião militar russo que tinha desaparecido dos radares foram encontrados no Mar Negro, de acordo com agências de notícias locais que citam o Ministério da Defesa.

"Fragmentos do avião Tu-154 do Ministério da Defesa russa foram encontrados a 1,5 quilómetros da costa da cidade de Sochi, no Mar Negro, a uma profundidade entre 50 e 70 metros", indicou o ministério.

O avião transportava 91 pessoas - 83 passageiros e oito membros da tripulação - e dirigia-se para a Síria.