Actualidade

Um livro editado a pensar nas crianças portuguesas que crescem fora de Portugal reúne histórias de dez cientistas e jovens investigadores nacionais e propõe atividades de apoio à aprendizagem da língua portuguesa.

Em declarações à agência Lusa, Joana Moscoso, cientista e diretora da Native Scientist, empresa inglesa sem fins lucrativos que promove a aprendizagem integrada de língua e ciência, explicou que o livro "Uma Volta Ao Mundo Com Cientistas Portugueses" conta a história de dez cientistas portugueses espalhados pelo mundo "e convida pais, crianças e professores a fazerem uma viagem pela ciência e pela língua portuguesa".

"Leva-nos numa viagem pelos quatro cantos do mundo", adiantou Joana Moscoso, aludindo à história de Suzana Salcedo, microbióloga em França, Gonçalo Sousa, natural do Porto e engenheiro civil que projeta equipamentos de perfuração petrolífera na Noruega, ou Joana Patrício, uma bióloga marinha natural de Coimbra que, na Comissão Europeia, "ajuda os governantes a perceberem que os oceanos são grandes armazéns de carbono, são reguladores do clima, são fonte de alimento e produtores de oxigénio e, por isso, têm de ser bem cuidados".