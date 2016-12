Actualidade

O diretor-geral da Pernod Ricard Portugal afirma que as bebidas destiladas são centrais para a economia portuguesa, salientando que o grupo cria um valor estimado em cerca de 500 milhões de euros, dos quais 120 milhões em receitas fiscais.

Em entrevista à Lusa, Jean-François Collobert apontou o impacto negativo da carga fiscal sobre o negócio das bebidas, lamentando o novo aumento do IABA (Impostos sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas) em 2017, e garantiu que no próximo ano a Pernod Ricard vai acelerar a sua "agenda fiscal" e "sensibilizar os poderes políticos para o risco de mais aumentos".

O responsável da Pernod Ricard lembrou que, este ano, o IABA aumentou dois cêntimos em abril, aos quais se somarão mais dois cêntimos a partir de janeiro de 2017, estimando que o imposto sofreu um incremento de 30% em seis anos.