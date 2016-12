Actualidade

As autoridades francesas confirmaram o sequestro da líder da organização não governamental "Save The Children", Sophie Petronin, no sábado, na região de Gao, no norte do Mali, anunciou hoje a agência France Presse.

"As autoridades francesas, em colaboração com as autoridades do Mali, estão totalmente mobilizadas para encontrar e libertar, o mais rapidamente possível, a compatriota", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Romain Nadal Orsay, citado pela AFP.

A mulher, de nacionalidade franco-suiça, foi sequestrada pelas 17:00, indicaram fontes locais do Mali no sábado à agência Efe, sem fornecer mais informações sobre a identidade da trabalhadora ou as circunstâncias do rapto.