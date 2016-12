Actualidade

O ministro da Defesa israelita ordenou hoje a suspensão dos contactos de caráter "civil e político" com a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) devido à resolução aprovada na sexta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU contra os colonatos judeus.

A ordem foi dada pelo ministro Avigdor Lieberman ao organismo do Exército que coordena as relações com a ANP e não afeta por agora a cooperação em matéria de segurança, informa o serviço de notícias Ynet.

Ainda que o Ynet não tenha dado pormenores, a decisão de Lieberman tem em princípio um impacto limitado, dado que ordena a interrupção dos contactos com funcionários em assuntos civis mas não a cooperação em si, burocratizada há anos através da chamada Administração Civil.