Actualidade

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje que segunda-feira será dia de luto nacional pelas vítimas do acidente com um avião militar que se despenhou no Mar Negro com 92 pessoas a bordo.

"Amanhã será decretado dia de luto nacional", disse Putin na televisão russa.

O chefe de Estado russo afirmou que será feita "uma investigação exaustiva" para apurar as causas do acidente e que "tudo será feito para apoiar os familiares das vítimas".