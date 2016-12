Actualidade

As milícias xiitas Multidão Popular repeliram hoje um ataque do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) na zona de Tel Afar, a oeste da cidade iraquiana de Mossul, matando 21 combatentes radicais, informou o agrupamento paramilitar.

O EI tentou recuperar o vale Ain al Husan, localizado na zona oeste de Tal Afar, que por seu turno se situa na região oeste de Mossul, e que tinha sido recuperado pelas milícias recentemente, especificou em comunicado a "Multidão Popular".

As Brigadas Badr, que estão integradas nas fileiras das milícias pró-governamentais, conseguiram abortar o assalto e mataram 21 membros do EI e feriram um número indeterminado, destruíndo quatro veículos do grupo 'jihadista'.