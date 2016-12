Actualidade

A circulação na linha ferroviária do Norte foi suspensa, entre Granja e Gaia, devido a um acidente com uma pessoa no apeadeiro de Miramar, disse à Agência Lusa uma fonte da CP.

O acidente no concelho de Gaia, envolvendo um comboio Alfa Pendular, aconteceu cerca das 14:30 e obrigou a interromper a circulação nas duas vias.

No local encontram-se elementos do INEM, bombeiros e autoridades policiais.