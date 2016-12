Actualidade

O Centro Sismológico do Chile afirmou que o sismo sentido hoje em Quéllon, no sul do Chile, teve uma magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, sem ter causado vítimas ou danos materiais.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile lançou, entretanto, um alerta de tsunami nesta região.

Segundo a agência noticiosa Efe, muitas pessoas começaram a dirigir-se para as zonas altas da cidade, depois deste alerta.