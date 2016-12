Actualidade

As autoridades chilenas decretaram hoje um alerta de tsunami e a evacuação das áreas costeiras em quatro regiões do país, depois de se registar um terramoto na localidade de Quéllon, no sul do país.

Quéllon localiza-se na Ilha Grande do arquipélago de Chiloé, no sul do país, e o terramoto, registado às 11:22 horas locais (14:22 TMG), teve uma magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, segundo o Centro Sismológico do Chile.

As regiões afetadas pelas ordens das autoridades são Biobío, La Araucanía, Los Lagos e Los Ríos, em território continental chilena, disse hoje Alejandro Vergés, diretor regional do Gabinete Nacional de Emergência, de Los lagos ao canal televisivo TVN, segundo a agência noticiosa Efe.