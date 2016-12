Actualidade

O jornalista da televisão do Qatar Al-Jazeera que foi detido no Cairo no sábado vai enfrentar na justiça a acusação de incitar a sedição contra o Estado e a divulgação de informações falsas, revelou hoje um funcionário judicial.

O canal televisivo qatari é acusado pelas autoridades egípcias de apoiar o movimento Irmandade Muçulmana, considerado uma organização terrorista no Egito.

Mahmoud Hussein, egípcio de 51 anos que trabalha na sede daquela estação televisiva, em Doha, foi detido na sexta-feira, na sua residência, horas antes de deixar o Egito, onde se deslocou.