Actualidade

Um forte tufão ameaça trazer chuvas e ventos intensos à capital filipina, ao atravessar o arquipélago hoje, afetando as celebrações de Natal.

O tufão Nock-Ten, que tocou terra na província de Catanduanes no domingo, deve mover-se para oeste, com ventos de 230 quilómetros por hora, indicou a estação meteorológica do país.

Mais de 218 mil pessoas deixaram as suas casas e 48 voos domésticos e internacionais foram cancelados, com o tufão fora de época a perturbar as celebrações natalícias no país predominantemente católico.