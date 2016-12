Actualidade

Os candidatos de Hong Kong a deputados à Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, vão ter de assinar uma declaração em que juram fidelidade à nação, segundo um novo regulamento noticiado hoje pela imprensa local.

O requisito foi aprovado no domingo, no final de uma semana de reuniões na última sessão bimestral do ano para a Assembleia Nacional Popular (APN), e surge num momento de tensão entre a China e Hong Kong com o aparecimento de vários partidos que reivindicam a independência da ex-colónia, sob soberania chinesa desde 1997.

A eleição dos 36 deputados de Hong Kong na próxima legislatura da APN (2018-2022), um órgão com mais de 3.000 membros, vai acontecer em dezembro do próximo ano.