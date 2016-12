Actualidade

Centenas de pessoas foram detidas este fim de semana, em Pequim, durante uma operação policial contra a prostituição em clubes noturnos da capital, informou hoje a imprensa estatal, que cita fontes das forças de segurança.

As detenções ocorreram em três estabelecimentos nos distritos de Dongcheng, centro de Pequim, e Haidian, no norte, entre os quais o popular Baoli Club, detalharam as autoridades municipais de Pequim.

No Baoli Club, a polícia, que chegou sem aviso prévio, bloqueou a saída do estacionamento e deteve cerca de 60 pessoas, entre as quais empregados do bar e seguranças.